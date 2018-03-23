Экономика

12:53 23.03.2018

Ryanair перейдет в терминал "F" "Борисполя", как только обеспечит 15 рейсов в сутки – Рябикин

Ryanair перейдет в терминал "F" "Борисполя", как только обеспечит 15 рейсов в сутки – Рябикин

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) готово предоставить обслуживание ирландскому бюджетному авиаперевозчику Ryanair в ныне законсервированном терминале "F", как только тот обеспечит выполнение 15 рейсов из аэропорта в сутки.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом сообщил руководитель аэропорта Павел Рябикин на пресс-конференции в "Борисполе" в пятницу, посвященной приходу Ryanair в Украину.

"Как только их частоты составят 15 вылетов в день, мы откроем этот терминал", - сказал он.

По его словам, пока планируется обслуживание рейсов авиаперевозчика в основном терминале "D".

Год назад П.Рябикин уже заявлял, что "Борисполь", крупнейший аэропорт страны, может расконсервировать терминал "F" при наличии необходимого количества рейсов лоу-кост авиакомпаний в аэропорт.

"Одним из KPI моего контракта является возобновление деятельности терминала "F" и "B". Нами уже подготовлен план расконсервирования терминала "F" для обслуживания лоу-кост-перевозчиков. Как только поймем, что есть 15 рейсов лоу-кост-компаний в день, откроем для них терминал "F", иначе это будет убыточный терминал. Вероятно, его открытие произойдет к летней навигации 2018 года, но для этого рейсы должны быть обеспечены ", - констатировал он.

Как отмечал ранее предыдущий руководитель аэропорта Евгений Дыхне, терминал "F" является "демонстрацией государственной бесхозяйственности": когда он возводился, уже не вписывался в стратегию развития аэропорта на то время.

По данным Министерства инфраструктуры, в 2009-2014 гг. в терминал "F" было инвестировано $40 млн. С 2010-го по 2013 гг. он выполнял роль базового для авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Терминал "F" аэропорт законсервировал в 2013 году.

ГП "Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим аэропортом Украины с общей занимаемой площадью около 1000 га. Предприятие имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м и шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м и шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

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