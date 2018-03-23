Экономика

12:14 23.03.2018

Премьер Украины поручил спецкомиссии пересмотреть антидемпинговые позиции по минеральным удобрениям

Премьер Украины поручил спецкомиссии пересмотреть антидемпинговые позиции по минеральным удобрениям

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил специальной комиссии пересмотреть антидемпинговые позиции по минеральным удобрениям для обеспечения аграриев необходимым объемом минудобрений для посевной.

"Нам нужно возобновить работу всех химических предприятий, которые производят минеральные удобрения в Украине, и обеспечить аграриев необходимыми минеральными удобрениями для посевной. Главное – не спровоцировать в сезон посевной кампании необоснованного роста цен. Это болезненный вопрос, нуждающийся в решении специальной комиссии, которая рассмотрит антидемпинговые позиции по минудобрениям и примет решение. Она должна была заседать 13 апреля, но сейчас ее заседание назначено на 26 марта", - сказал премьер в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте пятницу.

Согласно оценкам Всеукраинской аграрной рады (ВАР), потери аграрного сектора из-за завышенных цен на азотные удобрения ежегодно составляют более 32 млрд грн.

По ее информации, цены на азотные удобрения в стране превышают общемировые на 30%. В результате логистических ограничений страна может завозить удобрения преимущественно из России, тогда как в отношении российских удобрений действуют антидемпинговые пошлины до 30%. Это приводит к тому, что цены в Украине выше мировых и, в частности, в России.

В ВАР отметили, что из-за завышенных цен на удобрения аграрии вносят их гораздо меньше нормы. Это приводит к потере питательных веществ, как следствие, сельхозпроизводители страдают от истощения почв и сокращения валового сбора урожая.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 марта принял решение ввести временный запрет на ввоз российских минеральных удобрений.

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Интерфакс-Украина
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