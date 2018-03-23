Экономика

11:51 23.03.2018

Гройсман обещает с апреля начать проверки областей по использованию госсредств на развитие регионов

Гройсман обещает с апреля начать проверки областей по использованию госсредств на развитие регионов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что с апреля текущего года начнутся проверки рационального использования государственных средств, направленных на развитие регионов, в правительстве в настоящее время создаются соответствующие мобильные группы.

"Мы с апреля месяца начинаем проверки областей и использования государственных ресурсов", - сообщил В.Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Премьер заверил, что в случае выявления некачественных работ, в частности, по реконструкции объектов социальной инфраструктуры, будет инициировать увольнение ответственных.

"Потому, как премьер-министр страны, я дал поручение, и мы создаем сейчас специальные мобильные группы, которые будут проверять области на использование бюджетных ресурсов, на применение полномочий, на влияние абсолютно на все процессы в стране", - сказал глава правительства.

По словам В.Гройсмана, в нынешнем году на решение проблем регионов через механизмы регионального развития направляют более 12 млрд грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гройсман поручил ГФС подготовить статистику обращений по передосмотрам грузов на таможне

Гройсман рад, что Украина отвязалась от искусственной привязки к российской экономике

Гройсман намерен бороться с ростом цен на продукты насыщением внутреннего рынка украинскими товарами

Гройсман считает необходимым создание целевых программ развития автодорог на уровне ОГА

Гройсман ожидает подписания соглашения между Ryanair и аэропортом "Борисполь" до конца недели

Украина намерена изучать опыт Хорватии по мирной реинтеграции оккупированных территорий

Россия будет вынуждена выполнить судебные приговоры по газовым делам, - Гройсман

Украина готова разорвать программу экономического сотрудничества с РФ – Гройсман

Механизм выделения 1 млрд грн госгарантий на модернизацию шахт будет согласован до конца марта - Гройсман

Гройсман: Опыт Смолия – залог стабильности нацвалюты и надежности банковского сектора

ПОСЛЕДНЕЕ

Ryanair не исключает открытия "дочки" в Украине, но после расширения сети и открытия баз

Фондовые рынки АТР резко снизились на опасениях торговых войн

США намекнули Китаю на увеличение закупок американского СПГ для снижения дисбаланса в торговле

Ryanair перейдет в терминал "F" "Борисполя", как только обеспечит 15 рейсов в сутки – Рябикин

Глава "Нафтогаза" обжаловал штраф 8,3 млрд грн от Энерготаможни

Партия "Наш край" требует отменить монетизацию льгот на бесплатный проезд

Премьер Украины поручил спецкомиссии пересмотреть антидемпинговые позиции по минеральным удобрениям

"Галнафтогаз" завершил 2017г с чистой прибылью 926,2 млн грн

"Богдан Моторс" в 2017 году нарастил убыток в 2,3 раза

Акционеры JKX подтвердили полномочия 4 независимых директоров компании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА