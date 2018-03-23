Гройсман обещает с апреля начать проверки областей по использованию госсредств на развитие регионов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что с апреля текущего года начнутся проверки рационального использования государственных средств, направленных на развитие регионов, в правительстве в настоящее время создаются соответствующие мобильные группы.

"Мы с апреля месяца начинаем проверки областей и использования государственных ресурсов", - сообщил В.Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Премьер заверил, что в случае выявления некачественных работ, в частности, по реконструкции объектов социальной инфраструктуры, будет инициировать увольнение ответственных.

"Потому, как премьер-министр страны, я дал поручение, и мы создаем сейчас специальные мобильные группы, которые будут проверять области на использование бюджетных ресурсов, на применение полномочий, на влияние абсолютно на все процессы в стране", - сказал глава правительства.

По словам В.Гройсмана, в нынешнем году на решение проблем регионов через механизмы регионального развития направляют более 12 млрд грн.