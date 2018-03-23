Экономика

10:48 23.03.2018

Шевченковский суд начал заседание по избранию меры пресечения Савченко

Шевченковский суд начал заседание по избранию меры пресечения Савченко

Шевченковский районный суд Киева в пятницу утром начал заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко, она находится в зале заседаний в стеклянной кабине.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед началом заседания Н.Савченко заявила, что провела ночь в СИЗО под полным видеонаблюдением.

"Там не было ни одного угла, где бы меня не снимали. О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские?", - сказала она из стеклянной кабины для подсудимого.

На вопрос журналистов, как она провела ночь, Н.Савченко сказала: "Так же, как в российском СИЗО".

На Н.Савченко - черный реглан с белым тризубом.

Избрание меры пресечения Н.Савченко будет рассматривать судья Евгений Сидоров.

Защитники попросили, чтобы суд разрешил Н.Савченко находиться рядом с ними, а не в стеклянной кабине. В настоящий момент судьи удалились в совещательную комнату.

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