Экономика

18:58 22.03.2018

США введут пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд в год

США введут пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд в год

Президент США Дональд Трамп в четверг поручит торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

Власти США неоднократно обвиняли КНР в краже интеллектуальной собственности, и Д.Трамп неоднократно обещал принять самые жесткие меры.

Р.Лайтхайзер и его ведомство должны будут подготовить перечень китайских товаров, на которые будут распространены пошлины США, в течение 15 дней.

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