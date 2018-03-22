Экономика

16:38 22.03.2018

ЕБРР выделил $5 млн ГК "Днепровская" на строительство биогазовой установки

ЕБРР выделил $5 млн ГК "Днепровская" на строительство биогазовой установки

 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил агропромышленной группе компаний "Днепровская", одной из крупнейших производителей птицеводческой продукции в Украине, кредита в сумме $5 млн на строительство биогазовой установки.

Согласно информации на сайте банка, на биогазовой установке будет использоваться куриный помет с фермерских хозяйств. Ожидается, что установка поможет оптимизировать энергоснабжение и сократить эксплуатационные расходы.

Общая стоимость проекта оценивается в $5,85 млн.

Агропромышленная группа компаний "Днепровская" занимается птицеводством, растениеводством и переработкой технических культур.

В состав группы входят ООО "Птицекомплекс "Днепровский" (Днепропетровской обл.), ООО "Племптицекомбинат "Запорожский", ООО "Агропроинвест-08" (оба - Запорожской обл.) и другие предприятия.

ГК производит продукцию под ТМ "Днепровские Курчата" и "Знатна курка". Поставляет продукцию на рынки Ближнего Востока, Азии, Африки и Океании под ТМ Ulas и Katkut.

По результатам 2016 года доля группы на украинском рынке курятины составила около 7%.

Группа обрабатывает более 15тыс. га арендованных земель в Запорожской и Днепропетровской областях. Основными культурами являются зерновые, зернобобовые и масличные. ГК также производит масло подсолнечное и соевое, шрот подсолнечный и соевый.

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