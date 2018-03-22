Прокуратура Швейцарии расследует дело о коррупции в поставках вооружений в РФ госкорпорацией RUAG

Федеральная прокуратура Швейцарии в четверг утром провела обыски в отделениях швейцарской оборонной госкорпорации RUAG и домах ее сотрудников в связи с начатым уголовным расследованием по делу о поставках в Россию техники, материалов военного назначения и вооружений, сообщают швейцарские издания.

Прокуратура подтвердила факт расследования, особо упомянув, что в отношении всех фигурантов сохраняется презумпция невиновности.

"В ходе разбирательства проведены обыски в домах, изъяты различные документы и носители данных", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Как пишет Handelszeitung, могут быть предъявлены обвинения в нарушении законодательства о поставках материалов военного назначения, халатности и злоупотреблении служебным положением на государственной должности. В тексте упоминается, что в расследовании участвуют российские госорганы, включая антикоррупционное управление МВД.

В распоряжении Handelszeitung оказалась переписка и конфиденциальное соглашение о сотрудничестве представителей швейцарских деловых кругов, включая члена совета директоров подразделения RUAG Ammotec и главу представительства банка Julius Baer в России, который на тот момент еще работал в лихтенштейнском VP Bank, а также торговца оружием из Цуга. Используя свои связи, взятки и откаты, они добивались заключения соглашений о поставках продукции военного назначения российским спецслужбам. Целью заключенного в 2010 году соглашения сторон было обеспечение поставок вооружений, элементов защиты (в том числе бронежилетов) и микродронов спецподразделениям в России, СНГ и Мексике.

По данным швейцарского издания, RUAG с 2011 по 2015 годы поставила ФСО и другим российским спецслужбам оборудование для президентских вертолетов AW-139 на $15 млн. Кроме того, участники соглашения также организовали поставки пистолетов SIG Sauer и снайперских винтовок еще на несколько миллионов долларов. В их списке было более двух десятков потенциальных поставщиков вооружений - от Agusta Westland до Zeiss Optronics (часть Hensoldt Group), в том числе два дочерних предприятия RUAG.

Подчеркивается, что сами по себе поставки были законными и прошли необходимые процедуры одобрения госорганами. Однако менеджеры действовали втайне от своих компаний и получали комиссию за организацию сделок, пишет Handelszeitung. Так, сотрудник RUAG использовал служебные командировки, в том числе в Мексику, для того чтобы получить контакты и заключить контракты на стороне. В Москве такие встречи проходили в офисе представительства Julius Baer, утверждает издание.

Издание отмечает, что взятки и отступные могли получать как офицеры ФСО, так и сотрудники "Техснабэкспорта" (внешнеторговой компании "Росатома"). По его данным, антикоррупционное управление МВД в рамках собственного расследования якобы допросило главу представительства Julius Baer в Москве еще в середине февраля.

Сотрудничество сорвалось, когда человек из Julius Baer не поделился с поставщиком в Цуге деньгами от "вертолетной" сделки, поскольку эти средства ($8 млн наличными) попали в распоряжение третьих лиц. На основе записей телефонных разговоров сторон Handelszeitung делает вывод, что речь идет о сотрудниках "Техснабэкспорта".

RUAG не ответила на запросы "Интерфакса" о комментариях. Однако швейцарская госкомпания опубликовала краткое сообщение в Twitter. "Через внутреннюю систему информаторов RUAG выяснила, что один из руководителей якобы участвовал в серьезном нарушении норм и правил. RUAG немедленно уведомила власти, поддержала уголовные обвинения и полностью сотрудничает со следствием", - говорится в твите.

"Мы приняли к сведению имеющиеся подозрения и в настоящее время изучаем ситуацию. Сотрудник, о котором идет речь, будет отстранен от своих обязанностей на время расследования", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь банка Julius Baer Сабина Янеке.

Имена фигурантов нигде не называются.

RUAG (ранее Rustungs Unternehmen Aktiengesellschaft или "Акционерная оборонная компания") - швейцарская государственная оборонная компания со штаб-квартирой в Берне. Учреждена в 1998 году. Располагает производственными предприятими в Швейцарии, Германии, Швеции, Венгрии, Австрии и США. Поставляет широкий спектр авиационной техники и военного оборудования во многие страны мира.

Основанная в 1890 году Julius Baer - швейцарская банковская группа, специализирующаяся на частном обслуживании состоятельных клиентов, один из лидеров в области управления благосостоянием. Совокупная стоимость активов клиентов Julius Baer на конец октября 2017 года составила 393 млрд швейцарских франков.