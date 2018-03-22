Запасы газа в ПХГ на 0,3 млрд куб. м превышают прошлогодние – "Нафтогаз"

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 20 марта 2018 года сократились до 8,4 млрд куб. м, что на 0,3 млрд куб. м больше, чем на аналогичную дату 2017 года.

"Надеемся, апрель не придется зимовать. Но если и второй месяц весны решит удивить нас морозами, то запасов газа хватит", – уверяет НАК "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook.

Компания добавила, что с пятницы прогнозируется рост температуры воздуха до +1+3 градусов по Цельсию.

Согласно данным НАК, за период с 15 марта запасы газа сократились на 0,5 млрд куб. м, с 6 марта – соответственно на 1,1 млрд куб. м, с 21 февраля – на 2 млрд куб. м, тогда как за аналогичный период прошлого года – всего на 0,2 млрд куб. м.

В марте минувшего года Украина уже начала наращивать запасы природного газа, а минимальным их уровнем в минувшем отопительном сезоне было 8,1 млрд куб. м по сравнению с 14,7 млрд куб. м на начало сезона.

В этом году Украина вошла в отопительный сезон с запасами 17 млд куб. м, и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев прогнозировал, что на его окончание в ПХГ останется около 8-9 млрд куб. м.

Отопительный сезон 2015/2016 годов Украина начала с запасов 17,1 млрд куб. м и закончила 6 апреля с 8,4 млрд куб. м, в сезоне 2014/2015 годов запасы сократились с 16,7 млрд куб. м до 7,6 млрд куб. м к его завершению 10 апреля.

Исторический минимум запасов в ПХГ "Нафтогаза" был зафиксирован на уровне 6,0 млрд куб. м весной 2013 года.