Экономика

15:08 22.03.2018

Британско-украинский морской инфраструктурный форум проходит в Одессе

Британско-украинский морской инфраструктурный форум проходит в Одессе

 Первый британско-украинский морской инфраструктурный форум (Maritime Industries Forum) проходит в Одессе в четверг.

Как сообщила журналистам заместитель посла Великобритании в Украине Хелен Фейзи (Helen Fazey) на брифинге в четверг, британский бизнес видит значительные возможности для развития экспортных и импортных возможностей Украины и ее экономики в целом.

"Мы здесь, поскольку видим, что это чрезвычайно большая возможность… У британских компаний чрезвычайно большой опыт в этих вопросах - от проектирования портов до финансовых и правовых вопросов, а также вопросов безопасности. Мне очень приятно видеть большое количество британских компаний на этом форуме, и надеюсь, что это приведет к тесному сотрудничеству британских компаний с украинскими портами", - сказала она.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что морские порты страны – наиболее привлекательный актив для концессионных инвестиций в Украине.

Он добавил, что уже в мае-июне этого года Фонд госимущества Украины проведет тендер на "контейнерную часть порта "Черноморск", что положит начало развитию украинских портов в формате концессии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Жилье в Лондоне дешевеет самыми быстрыми темпами с 2009г.

ЕИБ выделит EUR16,4 млн на поддержку высшего образования и муниципальной инфраструктуры в Украине

Одесская область за сутки сократила потребление газа на 18%

ЧБТР в январе выделил EUR15,4 млн на строительство Radisson Blu в Одессе

Украина намерена договориться о новых программах финансирования инфраструктурных проектов на границе - Гройсман

АМКУ изучает возможность покупки Сбербанком двух гостиниц "Черное море" в Одессе

Строительство жилья в Украине без социнфраструктуры является вызовом для местных властей - Гройсман

Ущерб для инфраструктуры Одесской области от удара стихии в январе составил почти 50 млн. грн.

В Одесской области проверят техническое состояние линий электропередач

Ряд компаний в Одессе за два года присвоили более 100 млн грн, предусмотренных на автодороги

ПОСЛЕДНЕЕ

"Энергомашспецсталь" в 2017 г. сократила убыток на 38%

Запасы газа в ПХГ на 0,3 млрд куб. м превышают прошлогодние – "Нафтогаз"

"АПК-Инвест" планирует увеличить поголовье свиней на 75% – собственник

НБУ обеспокоен активным притоком капитала нерезидентов в гривневые ОВГЗ

Киевсовет увеличил уставный капитал "Киевтеплоэнерго" на 1,2 млрд грн для принятия на баланс теплосетей

Газпром подал в апелляционный суд Швеции ходатайство о частичной отмене решения по разбирательству с "Нафтогазом" о поставке

МХП на начальном этапе получил заявки на выкуп 82,7% выпуска евробондов-2020

Рада ввела бессрочную легализацию построенных до 2015г самостроев класса CC1

В Киеве впервые за 30 лет реконструируют трамвайную линию на Оболони

Порошенко подписал регулирующий концессионное строительство дорог закон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА