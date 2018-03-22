Экономика

13:45 22.03.2018

Газпром подал в апелляционный суд Швеции ходатайство о частичной отмене решения по разбирательству с "Нафтогазом" о поставке

Газпром подал в апелляционный суд Швеции ходатайство о частичной отмене решения по разбирательству с "Нафтогазом" о поставке

"Газпром" 21 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке, сообщила российская компания.

"Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно - по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибках", - говорится в сообщении.

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7 ноября 2017 года "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление об оспаривании отдельного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке и его частичной отмене.

В конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Контракты на поставку и транзит газа между компаниями действуют с 2009 по 2019 год.

Ранее "Газпром" заявлял, что "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение". Чтобы не платить штрафы в 2018 и 2019 годах "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Украину.

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