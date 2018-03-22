Экономика

13:00 22.03.2018

МХП на начальном этапе получил заявки на выкуп 82,7% выпуска евробондов-2020

МХП на начальном этапе получил заявки на выкуп 82,7% выпуска евробондов-2020

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) во время начального этапа приема заявок на досрочный выкуп еврооблигаций со сроком обращения до 2020 года получил предложения на $409,783 млн, сообщил агрохолдинг на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

МХП уточняет, что в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2020 на сумму $495,6 млн.

Как сообщалось, на этом этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов).

После 21 марта за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1,065 тыс. Окончательный срок приема заявок - 23:59 по нью-йоркскому времени 6 апреля 2018 года.

Совместными менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.

Параллельно с офертой на выкуп агрохолдинг 9 марта объявил о планах провести встречу с инвесторами относительно возможного выпуска новой серии еврооблигаций.

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