Экономика

12:42 22.03.2018

В Киеве впервые за 30 лет реконструируют трамвайную линию на Оболони

В Киеве впервые за 30 лет реконструируют трамвайную линию на Оболони

Для надежного и безопасного движения пассажирского электротранспорта в Оболонском районе Киева реконструируют трамвайную линию, говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА.

В обнародованной в четверг информации отмечается, что реконструкция трамвайной линии пройдет на ул.Маршала Малиновского и ул.Иорданской - от ул.Добрынинской до разворотной петли на ул.Иорданской (включая узлы).

"Реконструкцию этого участка трамвайной линии не выполняли более 30 лет, поэтому трамвайное полотно и контактная сеть на ней очень изношены. Поэтому будет полностью заменена четырехпутная решетка, пути, скрепления, шпалы, что позволит снизить уровень шума от движения трамваев. Кроме того, будут обустроены новые опоры, контактный кабель и подвески, обновлены инженерные сети, находящиеся под трамвайным полотном. Благодаря технологии интегрированной рельсы в дорожное полотно будет увеличена пропускная способность трамвайных переездов для автомобилей", - отмечают в пресс-службе КГГА.

Также во время реконструкции решится и вопрос о водоотведении с трамвайных путей в дождевую канализацию. Специалисты улучшат благоустройство и обустроят участок новыми, современными павильонами ожидания информационно-справочным оборудованием.

Заказчиком проектирования и выполнения работ определено КП "Киевпастранс". Предприятию поручено в установленном порядке разработать, согласовать с Главным управлением Национальной полиции в г.Киеве и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период реконструкции.

"При заключении договора подряда на выполнение работ коммунальное предприятие обязательно должно предусмотреть предоставление подрядной строительной организацией гарантии качества выполненных работ, установление гарантийного срока эксплуатации объекта не менее 10 лет, а в случае выявления контролирующими органами завышения объемов и стоимости выполненных работ - безусловное возвращение средств в сумме завышения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе КГГА отметили, что сейчас по указанному участку трамвайной линии курсируют два маршрута, которыми пользуется значительное количество пассажиров: № 11 - от Контрактовой площади до ул.Иорданской и № 17 - от площади Т.Шевченко до ул.Иорданской.

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