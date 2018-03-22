Экономика

12:32 22.03.2018

Порошенко подписал регулирующий концессионное строительство дорог закон

Порошенко подписал регулирующий концессионное строительство дорог закон

 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог", принятый Верховной Радой 27 февраля текущего года.

"Реализация закона будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог на условиях концессии", - сообщает в четверг пресс-служба главы Украинского государства.

В информации отмечается, что данным законом предусмотрено внесение изменений в законы Украины "О концессиях", "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", "Об автомобильных дорогах", "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины", "Об отчуждении земельных участков других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости", направленных на совершенствование законодательного урегулирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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