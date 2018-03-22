"Богдан" будет производить электрические спецмашины для Дании

Датская компания BankeElectromotive и луцкий "Автосборочный завод №1" автокомпании "Богдан Моторс" заключили договоры на инжиниринг (разработка модели конструкции) и изготовление грузовиков для сбора мусора муниципалитетами городов по всему Европейскому Союзу.

Согласно пресс-релизу корпорации "Богдан", она рассчитывает изготовить для датчан в 2018 году не менее 15 электрических грузовиков. В целом потребность BankeElectromotive составляет около 200 автомобилей в год.

Первый автомобиль будет изготовлен летом этого года. Если он успешно пройдет опытную эксплуатацию, серийное производство грузовых авто для Западной Европы начнется в текущем году.

По словам директора автосборочного завода Дмитрия Писаного, подписание этого договора с западноевропейской компанией - это подтверждение высокой квалификации работников конструкторского бюро "Богдан Моторс".

"Уверены, что сочетание опыта двух компаний будет способствовать общему успеху на европейском рынке", - добавил он.

BankeElectromotive – датская компания, которая занимается разработкой и изготовлением 100% электрических грузовых автомобилей для муниципального использования и компонентов для них для рынка ЕС.

Как отмечает корпорация, сейчас это очень перспективное направление, так как в большей части европейских городов с 2025 года планируется полностью запретить въезд легковых и грузовых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями внутреннего сгорания. Речь идет не только о малых пассажирских авто, но и спецтехнике - весь транспорт должен быть электрическим.

"Для "Богдан Моторс" тема электротранспорта - не новая. Предприятие имеет опыт изготовления современных троллейбусов для Украины и Европы, электробуса для Польши и кузовов электробусов для Франции", - отмечается в пресс-релизе.

Корпорация напоминает, что также будет производить кузова для электрических автобусов французской компании Bluebus. Стороны подписали соответствующий контракт. В рамках первого контракта украинский производитель поставит Bluebus пять 12-метровых кузовов. Заказчик получит их до конца мая. "Богдан" рассчитывает на продление контракта и углубления сотрудничества в будущем.

"Заключение уже второго контракта с компаниями западной Европы говорит о качестве и конкурентоспособности продукции "Богдан", тогда как украинские города продолжают закупать подержанную или технику иностранного производства, лишая тем самым украинские заводы возможности загрузки производственных мощностей, чтоб свою очередь создаёт рабочие места и увеличивает поступления в бюджеты всех уровней", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).