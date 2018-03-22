ДТЭК намерен нарастить совокупную добычу "Добропольеугля" и шахты "Белозерская" на 2 млн тонн в 2018г

Энергохолдинг ДТЭК намерен в текущем году увеличить совокупную добычу ООО "ДТЭК Добропольеуголь" и ОДО "Белозерская" в 1,7 раза (на 2 млн тонн) – до 4,8 млн тонн, сообщил генеральный директор "ДТЭК Добропольеуголь" Юрий Чередниченко журналистам в среду в ходе посещения Доброполья (Донецкая обл.), организованного организациями "Экодия" и Germanwatch.

"В 2017 году пятью шахтами объединения добыто 2,8 млн тонн угля. В текущем году планируется выйти на 4,8 млн тонн – то есть добыть на 2 млн тонн больше. Вообще, нормальная мощность для "Добропольеугля" – около 7 млн тонн в год", - сказал он.

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Он добавил, что ДТЭК принимает необходимые меры для наращивания добычи. "В 2018 году планируется инвестировать в "Добропольеуголь" 1 млрд 257 млн грн – это больше, чем будет вложено во все государственные шахты вместе", - сказал он.

Ю.Чередниченко отметил, что в рамках реализации планов по увеличению производства "ДТЭК Добропольеуголь" в текущем году уже приняло 250 новых сотрудников, расширение штата продолжается (в частности, за счет специалистов, переходящих с государственных шахт Покровска и Селидово).

Как сообщалось, ООО "ДТЭК Добропольеуголь" и ОДО "Белозерская" в 2017 году совокупно добыли 2 млн 772,7 тыс. тонн против 2 млн 764,9 тыс. тонн годом ранее. В 2017 году ДТЭК намеревался увеличить добычу на этих предприятиях до 3,5 млн тонн, однако эти планы не были реализованы.

"ДТЭК Добропольеуголь" и шахта "Белозерская" производят уголь газовой группы.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.