Гройсман рад, что Украина отвязалась от искусственной привязки к российской экономике

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что из-за вызванной военной, экономической и торговой агрессией Российской Федерации украинская экономика была вынуждена переориентироваться на рынки стран Европейского Союза, Америки, Африки и Азии, что лишь усиливает Украинское государство.

"Понятно, что когда страны находятся рядом, (в условиях агрессии одной из них - ИФ) очень важно полностью оборвать все отношения. Но надо сказать, что именно Россия сделала абсолютно неприемлемые шаги по военной агрессии, экономической агрессии, торговой агрессии в отношении Украины. Поэтому мы были вынуждены переориентировать нашу экономику на совсем другие рынки", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "Украина" в среду вечером.

Он отметил, что в настоящее время растут объемы украинского экспорта на рынках Европейского Союза, Америки, стран Африки и Азии.

"Мы осваиваем новые рынки. Но также нужно понять, что мы от этих вызовов становимся сильнее", - сказал премьер Украины.

В.Гройсман подчеркнул, что приоритетом украинского правительства сегодня является создание предприятий внутри Украины и производства большего количества отечественной конкурентоспособной продукции. "Это – вопрос №1 сегодня", - сказал он.

При этом премьер отметил, что это – вопрос не одного года, но он "рад тому, что Украина отвязалась от искусственной привязки к российской экономике".

Как сообщалось, 21 марта Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Кабмин, в частности, остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали Программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Программа экономического сотрудничества представляет собой документ, отражающий совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодно сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров. В Программе рассматривались цели и средства развития российско-украинского экономического сотрудничества, его основные направления и приоритетные отрасли, а также ожидаемые результаты.

Основные направления сотрудничества: совершенствование режима свободной торговли товарами и защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан, сотрудничество в сфере технического регулирования, инноваций и научных исследований, приграничное и межрегиональное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество и сотрудничество в области конкурентной политики.

Приоритетное сотрудничество предусматривалось в таких отраслях: углеводородная энергетика, электроэнергетика, ядерная энергетика, авиационная промышленность, космическая промышленность, судостроение, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика и курортно-рекреационный комплекс. Кроме того, приоритетным определялось сотрудничество в социально-гуманитарной сфере.

Ключевыми целевыми показателями объемов взаимного сотрудничества, которые предполагалось достичь по результатам выполнения программы, являлись: повышение оборота двусторонней торговли товарами в среднем не менее чем на 10-15% в год (в физических объемах); повышение оборота двусторонней торговли услугами в среднем не менее чем на 12-15% в год; повышение доли торговли несырьевыми товарами, а также услугами с третьим странами; повышение объема взаимных инвестиций в среднем не мене чем на 15-20% в год; повышение выпуска предприятий с взаимным инвестициями не менее чем в пять раз к 2020 году.

Как сообщалось, в 2017 году украинский экспорт товаров и услуг возрос на 16% - до $52,33 млрд, тогда как импорт на 23,3% – до $54,96 млрд. По данным Госстата, в торговле с ЕС экспорт товаров и услуг рос быстрее импорта – соответственно 26,7% (до $20,05 млрд) и 19,1% (до $23,3 млрд), хотя сальдо пока остается отрицательным. Экспорт же в страны СНГ увеличился на 9,2% – до $10,65 млрд, тогда как импорт из них подскочил на 31,2% – до $12,12 млрд.