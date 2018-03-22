Экономика

09:45 22.03.2018

Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной, если "Северный поток-2" не будет построен в 2019 году - Зеркаль

Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной, если "Северный поток-2" не будет построен в 2019 году - Зеркаль

В случае если строительство газопровода "Северный поток-2"(NordStream2) не будет закончено до конца 2019 года, Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной относительно нового контракта по транзиту газа, считает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Сильные ли у нас позиции? Это будет зависеть также от того будет ли до конца 2019 года "Северный поток -2". Если его не будет, то Россия будет вынуждена пойти с нами на переговоры и вести их, учитывая наше законодательство", - сказала она в эфире телеканала "Прямой" в среду.

Замглавы МИД уточнила, что срок действующего контракта с "Газпромом" о поставках газа через территорию Украины истекает в 2019 году.

"Nord Stream -2, думаю, не будет существовать в те сроки, которые рисует себе Россия, будет ли он существовать вообще - не могу сказать", - выразила мнение дипломат.

По словам Е.Зеркаль нормы европейского энергетического законодательства были внедрены в украинское законодательство.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы были новые контракты и чтобы эти новые контракты соответствовали третьему европейскому энергопакету и давали доступ всем к нашей трубе, включая "Газпром"... Европа может создать равные условия для всех, чтобы "Газпром" не пользовался никакими привилегиями , к которым он привык", - добавила замминистра.

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