Минобразования выделило 15 млн грн на капремонт украинской антарктической станции "Академик Вернадский"

В этом году Министерство образования и науки Украины впервые за длительный период времени выделил около 15 млн гривень для проведения капитального ремонта на единственной украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Как сообщает в среду Отдел связей с СМИ Минобразования Украины, во время традиционных проводов 23-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ) при участии министра образования и науки Лилии Гриневич отмечалось, что эти средства пойдут на то, чтобы создать комфортные условия для жизни на станции, а также улучшить возможности для проведения исследований.

"У нас есть много различных вызовов, в частности, связанных с финансированием наших научных исследований в Антарктиде. Сейчас вся украинская антарктическая программа стоит 72 млн грн. Впервые за много лет сюда заложены средства для проведения капитального ремонта на станции. Кроме того, благодаря проведению открытых тендерных процедур Национальному антарктическому научному центру в этом году удалось сэкономить около 10 млн гривен, которые мы хотим инвестировать в развитие и улучшение исследований", - отметила Л.Гриневич.

В Минобразования информируют, что в четверг, 22 марта, в Антарктиду отправятся 2 украинские экспедиции. Первая - которая будет находиться на станции целый год. В нее вошло 12 мужчин - 7 научных и 5 технических работников. И.о. начальника Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий анонсировал, что летнюю экспедицию в таком виде отправят в последний раз.

"Это последняя зимовка, которая состоит исключительно из мужчин. Мы возвращаем практику гендерного равенства, чтобы наравне с мужчинами на станции проводили исследования и женщины давали блестящие научные результаты. Думаю, что состав следующей летней экспедиции уже будет другим", - сказал он.

В сообщении отмечается, что участники летней экспедиции будут осуществлять метеорологические, биологические и геофизические исследования. Например, продолжат непрерывные наблюдения за изменением климата, за состоянием озоновой дыры, будут изучать изменение уровня моря, аномальное магнитное поле, популяции пингвинов и тому подобное.

"Стоит отметить, что в этом году биологические исследования расширят 6 новыми видами", - проинформировали в Минобразования.

Вторая экспедиция - сезонная, в которую вошли 12 ученых. Они будут работать во время пересменки 22-й и 23-й УАЭ - в течение почти трех недель. Ученые, в частности, будут отбирать образцы для исследований, заявки на которые подали 20 научно-исследовательских учреждений Украины.

"Восстановление полноценных сезонных экспедиций во время антарктического лета - это одна из наших главных целей. Потому что в последнее время ежегодно их продолжительность постоянно уменьшалась, и в прошлом году "сезонка" вообще продолжалась два с половиной дня. В этом году мы расширили ее продолжительность до 18 дней. А уже в декабре 2018-го планируем делать полноценную трехмесячную сезонную экспедицию", - рассказал Е.Дикий.

Он также добавил, что стратегическими целями для НАНЦ является распространение деятельности кроме Антарктики также на Арктику и возрождение украинского научного флота. А из ближайших задач - обеспечение нормальной Интернет-связи на станции, которая позволит делать онлайн-трансляции, расширение международного сотрудничества, восстановление морских исследований в Южном океане, разработка новой государственной программы исследований в Антарктике на 2021-2030 годы.

В конце февраля 12 участников 23-й УАЭ прошли обязательное обучение, где получили необходимые на ледяном континенте знания и умения, а также учились взаимодействовать в приближенных к антарктическим условиях.