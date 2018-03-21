Экономика

19:02 21.03.2018

Мировой объем сделок M&A с начала года уже превзошел $1 трлн

Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире в текущем году достиг $1 трлн уже 20 марта - быстрее всего в истории, пишет Financial Times.

Позитивными факторами для компаний стали ускорение роста мировой экономики, высокий уровень делового доверия в большинстве экономик мира, а также снижение налогового бремени в США, высвободившее средства для приобретения активов.

В числе крупнейших сделок этого года - покупка американским страховщиком Cigna аптечной сети Express Scripts за $67 млрд, приобретение германским энергетическим концерном E.ON компании Innogy у конкурента RWE за 43 млрд евро и внезапное предложение от Comcast о покупке медиагруппы Sky за 22 млрд фунтов стерлингов ($31 млрд).

"Условия для M&A сделок в мире остаются идеальными, - говорит сооснователь компании Centerview Partners Блэр Эффрон. - Глобальная экономика активно растет, руководители компаний сохраняют оптимизм, условия на финансовых рынках благоприятные, плюс почти во всех сферах экономики чувствуется конкуренция".

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