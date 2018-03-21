Экономика

16:37 21.03.2018

МВФ выступает против идеи проведения налоговой амнистии в Украине – Данилюк

МВФ выступает против идеи проведения налоговой амнистии в Украине – Данилюк

Международный валютный фонд (МВФ) выступает против проведения в Украине налоговой амнистии, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"МВФ против налоговой амнистии в любой форме. Они против, так как опыт других стран демонстрирует, что далеко не везде это сработало. Прежде, чем вводить "нулевую декларацию", нужно провести консультации: показать МВФ, а главное – всем украинцам, для чего это нужно и в каком пакете будем вносить", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о перспективах "нулевой декларации".

Глава Минфина также отметил, что ведомство рассматривает инициативу относительно внесения законопроекта о "нулевой декларации" и косвенных методах в пакете с BEPS, однако подчеркнул, что это не связанные между собой шаги.

"Другое дело - разовое раскрытие информации об имуществе перед началом международного обмена информацией, так называемое voluntary disclosing. Это стандартная процедура, которая проводилась многими странами перед началом обмена информацией. Сейчас мы с Нацбанком и экспертами изучаем такой опыт для выработки проекта закона", – добавил министр.

Как сообщалось, президент на недавней встрече с бизнес-сообществом выступил за проведение налоговой амнистии, предложив возвратиться к обсуждению "нулевой декларации".

Полностью интервью с А.Данилюком читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

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