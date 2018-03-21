Кабмин увеличил размеры четырех государственных премий Украины

Кабинет министров Украины увеличил размеры премий имени Вячеслава Чорновола, Ивана Франко, Леси Украинки и Максима Рыльского.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, размер премии им. В.Чорновола за лучшую публицистическую работу в сфере журналистики увеличили с 5 тыс. до 20 тыс. грн; премию им. И.Франко в сфере информационной деятельности – с 2 тыс. до 10 тыс. грн; премию им. Леси Украинки за произведения для детей - с 10 тыс. до 20 тыс. грн и премию им. М.Рыльского за перевод произведений на украинский язык – с 10 тыс. до 20 тыс. грн.