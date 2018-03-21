Экономика

15:56 21.03.2018

Кабмин увеличил размеры четырех государственных премий Украины

Кабмин увеличил размеры четырех государственных премий Украины

Кабинет министров Украины увеличил размеры премий имени Вячеслава Чорновола, Ивана Франко, Леси Украинки и Максима Рыльского.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, размер премии им. В.Чорновола за лучшую публицистическую работу в сфере журналистики увеличили с 5 тыс. до 20 тыс. грн; премию им. И.Франко в сфере информационной деятельности – с 2 тыс. до 10 тыс. грн; премию им. Леси Украинки за произведения для детей - с 10 тыс. до 20 тыс. грн и премию им. М.Рыльского за перевод произведений на украинский язык – с 10 тыс. до 20 тыс. грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин утвердил финплан ГП "Энергорынок" на 2018г с ожидаемой чистой прибылью 2,7 млрд грн

Кабмин утвердил формирование страхового запаса газа в объеме 10%

Кабмин уволил первого замглавы Миграционной службы Пимахову

Кабмин утвердил Госпрограмму развития автодорог на 2018-22гг с прогнозным финансированием 300 млрд грн

Кабмин упразднил Совет руководителей кадровых служб центральных органов исполнительной власти в Украине

Кабмин на заседании в среду намерен прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией

Украина готова разорвать программу экономического сотрудничества с РФ – Гройсман

Иностранцы, инвестировавшие в украинские компании не менее EUR100 тыс., смогут получить долгосрочную визу

Кабмин утвердил порядок распределения в 2018г полученных от конфискации 4,7 млрд грн

Кабмин разрешил Минюсту закупку юридических услуг по переговорной процедуре для защиты интересов Украины в международных органах в 2018г

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нефть усилили рост на данных о падении запасов в США

В партии "Видродження" опровергли информацию о выдвижении Хомутынника кандидатом в президенты Украины

МВФ выступает против идеи проведения налоговой амнистии в Украине – Данилюк

Минрегион нормативно ограничит высотность застройки территорий

ГФС намерена сократить долг по переплате налога на прибыль на 2 млрд грн за І кв.

Невыполнение Украиной в 2018 году минимального стандарта BEPS угрожает санкциями ЕС – Данилюк

Трамп в четверг объявит об ограничениях торговли с Китаем

Страны ОПЕК+ в феврале выполнили обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 138%

Запрет импорта удобрений из РФ приведет к истощению почвы и сокращению валового сбора урожая

Курс доллара снижается к евро и иене в ожидании итогов заседания ФРС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА