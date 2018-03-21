Объем переводов в Украину трудовыми мигрантами в 2018г может составить не менее $9,3 млрд

Объем денежных переводов в Украину трудовыми мигрантами в 2018 году может составить не менее $9,3 млрд, сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе трудовая миграция будет сокращаться, но прежде чем это произойдет, она будет расти еще два-три года. В январе мы ожидали, что объем частных денежных переводов вырастет с $7,3 млрд в 2017-м до $7,8 млрд в 2018 году. Сейчас мы пересматриваем прогноз объема денежных переводов с учетом новой методики их оценки и опубликуем его вместе с остальными макроэкономическими прогнозами в апреле. Если по пересчитанным на основе новой методики данным, в Украину в 2017 году поступили частные переводы на сумму $9,3 млрд, то сумма в этом году будет не меньше, но и не намного больше", - сказал Д.Сологуб журналистам в среду.

Он отметил, что в краткосрочном периоде рост количества трудовых мигрантов позитивно влияет на платежный баланс, но в среднесрочном периоде является значительным фактором риска.

"Один из наибольших среднесрочных рисков для экономики Украины – это миграция, особенно в условиях не очень значительного роста продуктивности труда и других факторов производства. То есть повышение зарплат, которое стимулируется эмиграцией, и повышение социальных стандартов, создает давление на рынок труда, создает давление на прибыльность предприятий, на макроэкономические показатели, в том числе на инфляцию. Можно сказать, что в краткосрочном периоде преобладают позитивные стороны (от роста трудовой миграции - ИФ), потому что это позитивно влияет на наш платежный баланс, но в среднесрочной перспективе это значительный фактор риска", - сказал Д.Сологуб, добавив при этом, что тенденция к росту трудовой миграции является сигналом к улучшению условий труда в Украине.