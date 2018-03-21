Экономика

14:25 21.03.2018

Валовый внешний долг Украины в 2017г возрос на 2,59%

Валовый внешний долг Украины в 2017г возрос на 2,59%

Валовый внешний долг Украины по состоянию на начало 2018 года составлял $116,578 млрд, что на 2,59% больше, чем к началу 2017 года, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НБУ изменил методику оценки денежных переводов мигрантов, улучшил сальдо текущего счета платежного баланса за 2015-17гг

Глава НБУ определился с кандидатурой первого зама

НБУ оставил неизменным перечень системно важных банков

ВТБ банк, Мегабанк и банк "Форвард" имеют недостаточную адекватность капитала

Акционер БМ банка одобрил прекращение финучреждением банковской деятельности

Введение правила округления сумм чеков не окажет влияния на инфляцию – банкиры

НБУ определил семь стратегических целей на среднесрочную перспективу

Данилюк считает назначение главы НБУ положительным сигналом

НБУ сохранит неизменным курс реформ– Смолий

НБУ продлил санкции в отношении Сбербанка, ПИБа, ВТБ и БМ банка

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин увеличил размеры четырех государственных премий Украины

Трамп в четверг объявит об ограничениях торговли с Китаем

Страны ОПЕК+ в феврале выполнили обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 138%

Запрет импорта удобрений из РФ приведет к истощению почвы и сокращению валового сбора урожая

Курс доллара снижается к евро и иене в ожидании итогов заседания ФРС

"Укрзализныця" получила разрешение на разработку проекта землеустройства в "Борисполе" под экспресс в аэропорт

Объем переводов в Украину трудовыми мигрантами в 2018г может составить не менее $9,3 млрд

Оборот розничной торговли Украины в январе-феврале 2018 г вырос на 7,5%

Гройсман считает необходимым создание целевых программ развития автодорог на уровне ОГА

"Укрзализныця" до конца апреля завершит первый этап реконструкции участка Пологи - Камыш-Заря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА