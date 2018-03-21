Экономика

14:11 21.03.2018

Нефть усилила рост на ближневосточных рисках

Нефть усилила рост на ближневосточных рисках

Стоимость нефти эталонных марок активно поднимается в ходе торгов в среду на опасениях по поводу Ближнего Востока, при этом цена Brent превысила $68 за баррель впервые с 5 февраля.

Теперь участники рынка ждут еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей, который будет содержать новые оценки добычи нефти в стране.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:54 кв 21 марта увеличилась на $0,82 (1,22%) - до $68,24 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялась на $0,64 (1,01%) - до $64,18 за баррель.

Нефть дорожает на фоне обострения конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. В частности, ранее власти Саудовской Аравии заявили о готовности начать ядерную программу в том случае, если Тегеран обзаведется атомной бомбой.

Во вторник саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, на которой, как ожидается, обсуждалось возможная отмена ядерного соглашения с Ираном.

"Вероятность новых санкций против Ирана стала главной темой для обсуждения последних дней, - сказал аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш. - Санкции на экспорт нефти могут оказать значительное влияние на рынок".

Кроме того, трейдеры оценивают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США сократились на 2,74 млн баррелей на прошлой неделе. Аналитики ожидали роста на сопоставимую величину.

Официальные данные Минэнерго страны будут обнародованы в 17:30 МСК в среду, и опрошенные S&P Global Platts в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нефть слабо дорожает после роста до максимума за 3 недели

Цены на нефть выросли до максимума с конца февраля

Цены на нефть умеренно растут в ожидании данных о запасах

Нефть продолжает дешеветь, цена Brent упала

Цены на нефть сократили падение

Нефть дешевеет после роста на прошлой неделе

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется на уровне до $65,05 за баррель

Цены на нефть стабильны в ходе торгов

Нефть Brent перешла к слабому снижению после прогноза МЭА

Цены на нефть продолжают расти

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин увеличил размеры четырех государственных премий Украины

Трамп в четверг объявит об ограничениях торговли с Китаем

Страны ОПЕК+ в феврале выполнили обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 138%

Запрет импорта удобрений из РФ приведет к истощению почвы и сокращению валового сбора урожая

Курс доллара снижается к евро и иене в ожидании итогов заседания ФРС

"Укрзализныця" получила разрешение на разработку проекта землеустройства в "Борисполе" под экспресс в аэропорт

Объем переводов в Украину трудовыми мигрантами в 2018г может составить не менее $9,3 млрд

Оборот розничной торговли Украины в январе-феврале 2018 г вырос на 7,5%

Гройсман считает необходимым создание целевых программ развития автодорог на уровне ОГА

"Укрзализныця" до конца апреля завершит первый этап реконструкции участка Пологи - Камыш-Заря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА