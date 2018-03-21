Экономика

14:07 21.03.2018

Кабмин утвердил финплан ГП "Энергорынок" на 2018г с ожидаемой чистой прибылью 2,7 млрд грн

Кабмин утвердил финплан ГП "Энергорынок" на 2018г с ожидаемой чистой прибылью 2,7 млрд грн

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил финансовый план госпредприятия "Энергоырнок" с плановым показателем чистой прибыли в размере 2,7 млрд грн, что втрое выше ожидаемой в 2017 году (0,904 млрд грн).

Документ также предполагает получение в текущем году чистого дохода в размере 170,813 млрд грн против ожидаемых 148,015 млрд грн по итогам 2017 года.

Как сообщалось, "Энергоырнок" по итогам января-сентября 2017 года снизил чистую прибыль на 38,6% (на 421,974 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 670,611 млн грн, но увеличил чистый доход на 20,1% (на 17 млрд 709,289 млн грн) – до 106 млрд 4,183 млн грн.

ГП "Энергорынок" исполняет функции оператора Оптового рынка электроэнергии Украины.

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