Экономика

12:54 21.03.2018

Кабмин уволил первого замглавы Миграционной службы Пимахову

Кабмин уволил первого замглавы Миграционной службы Пимахову

Кабинет министров Украины уволил первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы (ГМС) Дину Пимахову, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Пимахову уволили по собственному желанию", - сказал П.Розенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" после заседания правительства в среду.

Как сообщалось, Кабмин назначил Д.Пимахову первым замглавы миграционной службы в январе 2017 года.

В конце ноября того же года в ГМС заявили о задержании агента НАБУ Сергея Титенкова при попытке дачи взятки Д.Пимаховой. "В течение нескольких месяцев агент НАБУ… неоднократно пытался спровоцировать Д.Пимахову, предлагая большие суммы взяток за принятие ею незаконных решений по легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности", - заявили в ведомстве.

По информации ГМС, Д.Пимахова обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что ей пытаются передать взятку, после чего правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной группы. "В результате при попытке передать первую часть взятки в размере $15 тыс. агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ. Преступные действия агента НАБУ по провоцированию подкупа должностного лица подпадают под ответственность, предусмотренную ст.370 Уголовного кодекса – "провокация подкупа", - заявили в ведомстве.

В НАБУ заявили, что никогда не провоцировали ни одного из чиновников ГМС на взятку, а Генпрокуратура и СБУ "незаконно вмешались" в их спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГМС, задержав 29 ноября их детектива, работавшего под прикрытием. По убеждению НАБУ, на самом деле имеет место "спланированная диверсия" в отношении сотрудников Бюро и САП, реализованная СБУ и санкционированная генпрокурором.

В середине декабря руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что уголовное производство в отношении Д.Пимаховой открыто, но до логического завершения оно не будет доведено из-за проведенной Службой безопасности Украины спецоперации.

В январе 2018 года сотрудники НАБУ провели обыски в квартире Д.Пимаховой с целью поиска и изъятия денежных средств, вероятно, полученных в качестве неправомерной выгоды. По ее словам, сотрудники НАБУ взломали дверь в ее жилье, не дождавшись приезда адвокатов. Д.Пимахова сообщила, что предоставила полный доступ ко всем вещам. При этом уведомление о подозрении в совершении преступления ей вручено не было.

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