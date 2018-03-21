Кабмин утвердил Госпрограмму развития автодорог на 2018-22гг с прогнозным финансированием 300 млрд грн

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018- 2022 гг.

Согласно тексту программы, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", ее общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн, из которых 178 млн грн - за счет Государственного дорожного фонда, 113,8 млрд грн - за счет других источников.

Представляя программу на заседании правительства в среду, глава Госагентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак сообщил, что за пять лет планируется качественно объединить автодорогами все областные центры страны.

"Сразу хочу отметить: мы планируем постепенно уходить от текущих средних ремонтов и осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство. Это требует более профессиональной подготовки проектной документации, большей подготовки и конкуренции между строительными организациями", - сказал он.

По словам С.Новака, к концу 2022 года в Украине может быть отремонтирована половина общей сети дорог государственного значения – около 20 тыс. км.

"Кроме того, планируется, что с 2020 года ямочный ремонт будет только аварийным и станет исключением, а текущий средний уйдет в историю. В целом за пять лет основные ремонтные работы будут осуществлены по основным международным направлениям", - добавил С.Новак.

Глава "Укравтодора" также сообщил, что ввиду экономии средств по кредитам Европейского банка реконструкции и развития он предложил международным партнерам продолжить ремонт трассы Киев - Одесса от Белой Церкви (Киевская обл.) до границы с Черкасской областью в рамках существующих кредитных линий.

"Дальнейшие работы на этой дороге будем проводить за счет новых кредитных линий", - сказал глава госагентства.

В целом он подчеркнул, что EUR1, инвестированный в развитие дорог, дает EUR2,5 в ВВП. Таким образом, реализация Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018- 2022 гг. должна принести более чем на 800 млрд грн роста ВВП.

"Хочу посмотреть в глаза министру финансов и убедить его в том, что инвестиция в развитие дорог - это лучшая инвестиция в развитие экономики страны", - резюмировал С.Новак.