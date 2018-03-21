Экономика

12:28 21.03.2018

Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 годы

Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 годы

Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду.

Кабмин, в частности, остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

Как сообщалось, 7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали Программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Программа экономического сотрудничества представляет собой документ, отражающий совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодно сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров. В Программе рассматривались цели и средства развития российско-украинского экономического сотрудничества, его основные направления и приоритетные отрасли, а также ожидаемые результаты.

Основные направления сотрудничества: совершенствование режима свободной торговли товарами и защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан, сотрудничество в сфере технического регулирования, инноваций и научных исследований, приграничное и межрегиональное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество и сотрудничество в области конкурентной политики.

Приоритетное сотрудничество предусматривалось в таких отраслях: углеводородная энергетика, электроэнергетика, ядерная энергетика, авиационная промышленность, космическая промышленность, судостроение, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика и курортно-рекреационный комплекс. Кроме того, приоритетным определялось сотрудничество в социально-гуманитарной сфере.

Ключевыми целевыми показателями объемов взаимного сотрудничества, которые предполагалось достичь по результатам выполнения программы, являлись: повышение оборота двусторонней торговли товарами в среднем не менее чем на 10-15% в год (в физических объемах); повышение оборота двусторонней торговли услугами в среднем не менее чем на 12-15% в год; повышение доли торговли несырьевыми товарами, а также услугами с третьим странами; повышение объема взаимных инвестиций в среднем не мене чем на 15-20% в год; повышение выпуска предприятий с взаимным инвестициями не менее чем в пять раз к 2020 году.

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