Экономика

12:15 21.03.2018

Toyota приостановила тестирование беспилотных машин в США после фатального инцидента Uber

Toyota приостановила тестирование беспилотных машин в США после фатального инцидента Uber

Крупнейший японский автомобилестроительный концерн Toyota Motor Corp. временно не будет тестировать беспилотные машины на дорогах общего пользования в США после того, как самоуправляемый автомобиль Uber Technologies насмерть сбил пешехода в штате Аризона. Uber объявила о такой же приостановке в понедельник.

"Toyota решила временно приостановить тестирование режима Chauffeur" в Калифорнии и Мичигане, говорится в сообщении японской компании.

Вместе с тем аналогичные операции в Японии продолжатся, пишет The Wall Street Journal.

Toyota выразила обеспокоенность в связи с тем "эмоциональным воздействием, которое инцидент Uber мог оказать на водителей-испытателей". В большинстве штатов США действует правило, согласно которому в ходе тестирования беспилотных автомобилей за рулем должен находиться человек, который сможет перехватить управление в случае необходимости. Калифорния в конце февраля отменила такое правило.

Как сообщалось, инцидент Uber стал первым известным ДТП, в котором причиной гибели пешехода стал беспилотный автомобиль: 19 марта эксплуатируемый Uber автомобиль Volvo сбил 49-летнюю женщину, которая, предположительно, переходила дорогу вне пешеходного перехода. Полиция не нашла в происшествии признаков вины автомобиля Uber или водителя.

В пресс-службе Ford Motor Co. журналистам WSJ заявили, что компания не планирует менять график тестирования. General Motors Co. не стала комментировать возможные изменения в испытаниях автономных автомобилей, отметив лишь, что коммерческий запуск таких машин в густонаселенных городских районах ожидается в следующем году.

Nissan Motor Co. также отказалась раскрывать планы испытаний, но представитель японской компании подчеркнул, что "протокол тестирования автономного автомобиля предусматривает постоянное присутствие специально обученного водителя за рулем и инженера-испытателя на заднем сиденье".

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