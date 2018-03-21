Экономика

12:11 21.03.2018

Гройсман ожидает подписания соглашения между Ryanair и аэропортом "Борисполь" до конца недели

Гройсман ожидает подписания соглашения между Ryanair и аэропортом "Борисполь" до конца недели

Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает подписания соглашения между лоукост-перевозчиком Ryanair и международным аэропортом "Борисполь" (Киев) до конца недели.

"Будем ожидать, что к концу недели соглашение между Ryanair и аэропортом "Борисполь" будет подписано", - сказал он на заседании правительства в среду.

При этом премьер отметил, что аэропорт установит новую систему тарифов для авиакомпаний.

"В соответствии с этими переговорами (между аэропортом и перевозчиком - ИФ) аэропорт вводит новую систему расценок. Это значит, что все авиакомпании, которые работают с аэропортом "Борисполь", (...) снизят оплату. И тут необходимо отследить, чтобы это положительно сказалось на стоимости авиабилетов", - сказал В.Гройсман.

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