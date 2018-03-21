В Донецкой области на уроке физкультуры умер пятиклассник

В г.Мирноград Донецкой области (до 2016 года – Димитров) во вторник на уроке физкультуры умер 11-шетний школьник, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Событие произошло 20 марта, приблизительно в 14 часов. На уроке физической культуры в общеобразовательной школе І-ІІІ степеней №8 Мирноградского городского совета 11-летнему ученику 5 класса внезапно стало плохо. Медики бригады скорой помощи констатировали смерть ребенка и доставили тело в терапевтическое отделение Мирноградской центральной городской больницы. Также установлено, что у него было диагностировано тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома 3 категории", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения - п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка) с отметкой "естественная смерть". В настоящее время готовится ходатайство в городской суд о проведении судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти школьника.