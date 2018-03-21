Премьер Латвии требует радикально улучшить работу службы по борьбе с отмыванием денег

Работу латвийской Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств необходимо радикально улучшить, заявил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис в среду в эфире телеканала LNT.

При этом он заявил, что не уверен, что это сможет сделать нынешний руководитель службы Виестур Бурканс.

Латвия больше года назад подверглась критике за то, как осуществляется надзор за оборотом сомнительных денег в банках, отметил премьер. После этого на улучшение работы Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств было выделено больше средств, но ничего в ее работе особо не изменилось.

По мнению премьера, надо говорить о новой стратегии и интенсификации работы всей службы.

В среду совет по развитию финансового сектора обсудит предложения по ограничению деятельности "оболочковых" компаний, добавил М.Кучинскис. Он подчеркнул, что речь не идет об ограничении всех сделок нерезидентов в латвийских банках, а только об "оболочковых" компаниях.

В свою очередь руководитель Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии Петерис Путниньш в эфире телеканала LNT заявил, что латвийские банки в течение полугода должны прекратить работать с компаниями-"пустышками" неясного происхождения, которые часто используются в схемах отмывания денег.

Он отметил, что КРФК по просьбе премьер-министра М.Кучинскиса направила в Минфин проект поправок к закону о легализации незаконно нажитых средств, который предусматривает возможность запрета для банков работать с компаниями-"пустышками". По словам П.Путниньша, это самый большой риск для финансового рынка Латвии.

"Сейчас у нас (нерезиденты составляют в портфеле вкладов - BNS) примерно 35%, но ориентироваться нужно на соседей, как мы обычно и делаем. В Литве этот показатель составляет примерно 3%, в Эстонии - примерно 12%. Эстонцы также настроены постепенно уменьшать эту цифру", - сказал глава КРФК.

По его словам, полный отказ от сотрудничества с компаниями-"пустышками" не будет означать, что в банках Латвии больше не будет вкладов нерезидентов. После прекращения сотрудничества с такими компаниями размер вкладов нерезидентов может уменьшиться на 4-5 млрд евро. Ранее П.Путниньш отмечал, что допустимая доля вкладов нерезидентов в банках Латвии составляет 5%.

"Если мы этого не сделаем, мы попадем во все большую изоляцию", - убежден глава КРФК. Если не действовать, проблемы могут затронуть и другие сферы - валюту, ценные бумаги, не говоря уже о репутации.

По словам П.Путниньша, в Латвии нерезидентов обслуживают десять банков. "Все в руках самих банкиров. Можно переориентироваться, искать другие ниши для бизнеса. Мы уже начали с банками диалог, наметив это новое направление развития. Через две недели мы ждем банки назад с первыми наметками", - сказал глава КРФК.

Он не исключает, что какой-то банк может и уйти с рынка, кто-то изменит статус или уменьшит бизнес. "Обязательно будут банки, которые решат объединиться. Возможностей для реорганизации очень много", - заявил глава комиссии.

Как сообщалось, в феврале этого года произошли события, серьезно подорвавшие репутацию финансового сектора Латвии. По подозрению в вымогательстве взяток был задержан глава Банка Латвии Илмар Римшевич, власти США обвинили один из крупнейших банков страны - ABLV Bank - в отмывании денег. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сначала ограничил операции банка, а потом принял решение о его ликвидации на фоне возникших у ABLV проблем с ликвидностью.

В прошлом году латвийский регулятор оштрафовал пять банков за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, ABLV в эту пятерку не входил. Вашингтон был крайне недоволен слишком низкими штрафами за нарушения - от 36 тыс. до 1,6 млн евро, посол США в Риге Нэнси Петтит даже заявила официальный протест латвийскому МИД.

Ранее Ригу посетил помощник министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли, который рассказал латвийским коллегам, что в развитых странах доля нерезидентских депозитов не превышает 4-6%. В Латвии же ситуация хуже, чем во всех остальных странах ЕС. В 2017 году уровень вкладов иностранных граждан равнялся 39,74%, по данным КФРК, по сравнению с более чем 50% в 2015 году. В результате ликвидации ABLV и вывода средств из ряда других банков сейчас этот показатель уменьшился.

Минфин Латвии уже провел встречи с более чем десятью банками с высокой долей нерезидентских вкладов и потребовал изменить бизнес-модель, заявила в интервью FT министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. "Очередь за ними", - добавила она.