Министр финансов сомневается в целесообразности поэтапного введения НнВК

Министр финансов Александр Данилюк сомневается в целесообразности введения налога на выведенный капитал (НнВК) поэтапно, сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"При таком введении налога на выведенный капитал надо еще урегулировать взаимодействие тех, кто работает на одной модели, с теми, кто работает на другой. Это - дополнительные осложнения и путаница в администрировании. Кроме того, наработанный законопроект также предусматривает возможность сохранения налога на прибыль для банковского сектора в течение нескольких лет", – сказал он, отвечая на вопрос об оценке Минфином обнародованной ранее президентом идее введения НнВК на первом этапе только для малого и среднего бизнеса.

Он также отметил, что такая идея появилась в виду того, что не весь бизнес поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал. При этом поэтапное введение НнВК существенно не сократит бюджетные потери, считает он.

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