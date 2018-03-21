ВТБ банк, Мегабанк и банк "Форвард" имеют недостаточную адекватность капитала

Достаточность капитала ВТБ банка, банка "Форвард" (оба - Киев) и Мегабанка (Харьков) по состоянию на 1 марта находилась ниже норматива.

Соответствующие данные о составляющих регулятивного капитала банков и его достаточности обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины.

По данным центробанка, норматив H2 - достаточности или адекватности капитала – ВТБ банка и Мегабанка на указанную дату находился на уровне 8,18% при необходимом минимальном уровне 10%, банка "Форвард" – 0% из-за наличия отрицательного регулятивного капитала ("минус" 229,216 млн грн).

Ранее действовавшее постановление №129, принятое 24 февраля 2015 года, позволяло "не применять к банкам меры воздействия за нарушение экономических нормативов минимального размера регулятивного капитала (Н1), достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2)…., связанные с переоценкой счетов в иностранной валюте и банковских металлах в связи с ростом после 6 февраля 2015 года курса инвалют и/или вызванных формированием резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям".

Регулятор, постановлением №119 "О некоторых вопросах деятельности банков и признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов НБУ" от 24 ноября 2017 года, отменил с 28 ноября 2017 года постановление №129.

В то же время для банков, которые все еще приводят показатели своей деятельности к нормативным требованиям в рамках планов мер, разработанных согласно постановлению №129, продлен мораторий на применение мер воздействия за нарушение этих показателей и действие ограничений по осуществлению такими банками отдельных видов банковских операций.

Соответствующий мораторий действует до 1 января 2019 года.

Как сообщалось, НБУ в рамках дальнейшего повышения прозрачности банковской системы решил расширить перечень подлежащих обнародованию данных о финансовом положении банков и выполнении ими пруденциальных требований.

С марта НБУ начинает ежемесячную публикацию значений экономических (пруденциальных) нормативов и составляющих регулятивного капитала в разрезе отдельных банков.

Соответствующую информацию должны будут обнародовать также сами банки на своих веб-сайтах не позже 10 числа каждого месяца.

ВТБ банк (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

ПАО "Банк "Форвард" (ранее – банк "Русский Стандарт", АИС банк) основан в 2006 году. Основным бенефициаром банка является Рустам Тарико.

Мегабанк (ранее - банк "Добродий") основан в 1990 году. Его основными акционерами являются Виктор Субботин (прямое и опосредованное участие 60,89% уставного капитала), Европейский банк реконструкции и развития – 15,00%; Немецкий банк развития KfW – 15,00%, Международная финансовая корпорация (IFC) – 6,02%, Елена Субботина (прямое и опосредованное участие 10,76%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов ВТБ банк занимал 16-е место (11,499 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков, Мегабанк - 23-е (9,129 млрд грн), и банк "Форвард" - 37-е (1,81 млрд грн).