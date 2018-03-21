Экономика

10:11 21.03.2018

"Метинвест" принудительно выкупит акции ММК им. Ильича более чем втрое ниже номинала

"Метинвест" принудительно выкупит акции ММК им. Ильича более чем втрое ниже номинала

ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" (ММК, Донецкая обл.), входящее в группу "Метинвест", объявило о цене принудительного выкупа акций в рамках процедуры squeeze-out, которая более чем в три раза ниже номинальной стоимости акций.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), цена одной акции ММК им. Ильича номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,08 грн.

При этом в компании заверили, что "цена приобретения акций утверждена наблюдательным советом ЧАО ММК им.Ильича: рыночная стоимость акций определена субъектом оценочной деятельности в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности по состоянию на 2 марта 2018 года".

Как сообщалось, кипрская Barlenco Ltd, аффилированная с горно-металлургической группой "Метинвест", объявила о намерении воспользоваться правом на squeeze-out у миноритариев предприятий, входящих в группу: ИнГОК, СевГОК, ЦГОК, "Азовсталь" и ММК им. Ильича.

Согласно документам, все ЧАО получили отправленные 1 марта сообщения Barlenco 2 марта.

В них уточняется, что "Метинвесту" принадлежит 4 млрд 67 млн 118,163 тыс. акций или 94,74401% "Азовстали", 12 млрд 287 млн 452,297 тыс. акций или 99,322555% ММК им.Ильича, 1 млрд 183 млн 585,257 тыс. акций или 99,75098% ЦГОК, 2 млрд 753 млн 197,52 тыс. акций или 99,767067% ИнГОК,2 млрд 235 млн 791,021 тыс. акций или 96,41901% СевГОК.

Позднее ГОКи "Метинвеста" объявили о цене выкупа акций: для ЦГОК она определена на уровне 3,89 грн за акцию, для СевГОК - 4,45 грн, для ИнГОК - 2,56 грн. Цена одной акции "Азовстали" номиналом 0,25 грн определена на уровне 0,564 грн.

Ранее в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах", которые вступили в силу 4 июня и законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.

Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

ММК в 2017 году нарастил выпуск общего проката на 12,7% по сравнению с 2016 годом - до 2,785 млн тонн, стали - на 13,1%, до 3,096 млн тонн, чугуна – на 9,1%, до 4,164 млн тонн.

Уставный капитал ЧАО "ММК им. Ильича" – 3 млрд 92,815 млн грн.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Кипрская Barlenco Ltd упоминалась в 2012 году, когда антимонопольные органы ряда стран разрешили "Метинвесту" приобрести ее в рамках сделки по покупке акций "Запорожстали".

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