Экономика

17:35 20.03.2018

Порошенко и исполнительный директор QIA обсудили заинтересованность инвесторов из Катара в приватизации в Украине

Президент Украины Петр Порошенко и исполнительный директор Катарской инвестиционной администрации Qatar Investment Authority (QIA) шейх Абдулла бин Мухаммед бин Сауд Аль Тани на встрече в рамках официального визита главы украинского государства в Катар подтвердили заинтересованность во взаимодействии сторон в инвестиционной сфере и участии в приватизации.

"В ходе встречи была подтверждена заинтересованность украинской стороны в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Катаром в инвестиционной сфере, в частности в привлечении катарских инвесторов к участию в программе приватизации объектов государственной и коммунальной собственности в Украине", - сообщила пресс-служба главы государства во вторник.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества с Катаром в таких отраслях, как сельское хозяйство, энергетика, туристско-рекреационная инфраструктура, судо- и самолетостроение, а также по проектам строительства дорог и модернизации морских портов.

Собеседники отметили, что активизации инвестиционного сотрудничества должны способствовать заключенные во время визита президента Украины в Катар двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения.

На встрече также обсуждались перспективы реализации совместных проектов по выращиванию, переработке и поставках сельскохозяйственной продукции, актуальные в контексте усилий Катара по обеспечению собственной продовольственной безопасности.

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