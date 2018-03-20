Новая авиакомпания SkyUp подписала контракт с Boeing на производство пяти самолетов 737 MAX на $624 млн

Новая украинская авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) и корпорация Boeing подписали контракт на сумму $624 млн на производство пяти высокотехнологичных самолетов серии Boeing 737 MAX, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"В украинской авиации сделок такого масштаба не было в течение последних 10 лет. SkyUp Airlines является первой авиакомпанией в Украине, которая подписала контракт на поставку самолетов нового поколения Boeing 737 MAX и внесла первый транш", - указано в сообщении.

Этот заказ включает в себя два воздушных судна нового поколения Boeing 737 MAX 8 и три среднемагистральных авиалайнера Boeing 737 MAX 10. Поставка первых пяти самолетов непосредственно с завода в Сиэтле ожидается в 2023 года.

Согласно условиям контракта, предусмотрена опция дозаказа еще пяти самолетов этих же моделей с аналогичными сроками поставки. Таким образом, флот авиакомпании SkyUp Airlines в 2023-2024 годах пополнится 10-ю новейшими воздушными судами.

Самолеты семейства Boeing 737 MAX оснащены современными двигателями CFM International LEAP-1B, винглетами Advanced Technology, что способствует дальнейшему улучшению эксплуатационных характеристик при полетах на большие расстояния, и улучшенным дизайном интерьера Boeing Sky Interior. Данные модели воздушного судна успешно используют такие авиакомпании: Qatar Airways, Lot Polish Airlines, Virgin Australia, Air Canada, flydubai.

"Мы рады, что во флоте SkyUp Airlines будут самолеты производства корпорации Boeing. В течение шести месяцев мы изучали все модификации воздушных судов, сравнивали показатели компаний-конкурентов, делали расчеты под наши планы полетов. Boeing 737 MAX пришли на смену поколению Boeing 737 Next Generation и имеют прекрасные показатели - техническая надежность, низкие операционные расходы, высокий уровень комфорта и, главное, безопасность пассажиров. Именно поэтому мы остановили свой выбор на высокотехнологичных Boeing 737 MAX", - цитируется в сообщении компании ее генеральный директор Евгений Хайнацкий.

По его словам, Boeing 737 MAX 8 емкостью 189 мест позволит компании осуществлять среднемагистральные рейсы, а Boeing 737 MAX 10 емкостью 230 мест обеспечит выполнение чартерных программ на массовых направлениях, таких как Турция, Египет, Испания и т. д.

"Оба типа воздушных судов имеют низкие операционные расходы, что позволит авиакомпании существенно снизить стоимость перелетов и предложить рынку качественный продукт по доступной цене", - добавил Е.Хайнацкий.

Как сообщалось, украинская авиакомпания SkyUp Airlines планирует начать полеты с апреля 2018 года. В первый год работы планируется выполнение международных чартерных рейсов, а также открытие регулярных внутренних и международных рейсов. С середины лета планируется запуск первых регулярных рейсов по маршрутам Киев - Одесса и Харьков - Одесса, а также будут открыты продажи на международные рейсы в Барселону и Ларнаки.

На сегодняшний день, по данным компании, ее флот насчитывает три самолета Boeing 737 Next Generation.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!