Инвестиции в нефтедобычу в Северном море могут составить 5 млрд фунтов в 2018г

Инвестиции в разработку месторождений в Северном море в текущем году могут составить максимальные с 2013 года 5 млрд фунтов стерлингов ($7 млрд), говорится в прогнозе отраслевой ассоциации Oil & Gas UK.

Ожидается, что в текущем году могут быть реализованы до 16 нефтяных и газовых проектов в регионе, благодаря чему объем добычи повысится на 5% в нефтяном эквиваленте.

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Одним из крупнейших проектов могут стать работы на принадлежащем Royal Dutch Shell месторождении Pengiuns к северо-востоку от Шетландских островов. Компания получила разрешение на доразработку месторождения в начале года, выделив на это рекордную сумму за шесть лет.

Эксперты Oil & Gas UK отмечают, что компаниям удалось значительно сократить расходы за последние годы, поскольку падение цен на нефть заставило их активнее заняться оптимизацией операций. В частности, эксплуатационные затраты уменьшились вдвое с 2014 года.

В 2017 году свободный денежный поток от всех операций в Северном море составил порядка 5,5 млрд фунтов.

Ожидается, что поступления в бюджет Великобритании от добычи в регионе в 2017-18 финансовом году, завершающемся в марте, составят более 1 млрд фунтов. В прошлом году показатель был нулевым.

При этом организация призвала увеличить активность и инвестиции в Северном море. "Если мы хотим приблизиться к цели по извлечению от трех до девяти миллиардов баррелей углеводородов, которые все еще находятся на британском шельфе, нам необходимо активизировать геологоразведочные работы", - заявила глава Oil & Gas UK Дьедра Мичи.