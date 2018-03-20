"Укрзализныця" в январе-феврале получила 20 млн грн прибыли

ПАО "Укрзализныця" в январе-феврале 2018 года, согласно оперативным данным, получило прибыль в размере 20 млн грн (по международным стандартам финансовой отчетности), сообщила пресс-служба ПАО, не приводя сравнительных показателей.

По ее данным, доходы от перевозок составили 12 млрд грн, что превышает соответствующий прошлогодний показатель на 1,3 млн грн, или 12,2%.

Данные по грузовым и пассажирским перевозкам в абсолютных показателях пресс-служба "Укрзализныци" также не называет, отмечая, что за два месяца текущего года грузооборот увеличился на 1,6% от планового показателя, а пассажирооборот - на 5,2% к соответствующему показателю прошлого года.

"Положительной динамики финансовых показателей работы "Укрзализныце" в первые месяцы 2018 года удалось достичь благодаря слаженной работе коллектива, конструктивным отношениям с клиентами и правительственной поддержке отрасли", - отметил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

В сообщении, среди прочего, подчеркивается, что одной из стратегических задач для отрасли являются капитальные инвестиции в обновление основных фондов. Так, за два месяца 2018 года за счет собственных средств было освоено почти 1,7 млрд грн капитальных инвестиций, что 2,5 раза больше, чем за соответствующий период 2017 года. В том числе более 94 млн грн было направлено на строительство Бескидского тоннеля. Еще 304,2 млн грн направлено на модернизацию, 156,7 млн грн – на капитальный ремонт.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 14 февраля утвердил консолидированный финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2018 год с показателем дохода в сумме 92,2 млрд грн и прибыли - 0,7 млрд грн.

Налоги и сборы в бюджет в 2018 году предположительно составят 18 млрд грн, капитальные инвестиции – 26,9 млрд грн. Объемы грузовых перевозок планируется увеличить на 2,7% - до 347,5 млн тонн.