Экономика

12:59 20.03.2018

"Укрпошта" разместила облигации серии "B" общей номинальной стоимостью 200 млн грн

"Укрпошта" разместила облигации серии "B" общей номинальной стоимостью 200 млн грн

ПАО "Укрпошта" (Киев) разместило облигации серии "B" общей номинальной стоимостью 200 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы компании, соответствующий выпуск зарегистрировала НКЦБФР.

Привлеченные от размещения средства планируется направить на обновление автопарка, закупку новых компьютеров и повышение энергоэффективности.

"Благодаря размещению облигаций мы сможем вложить средства в обновление нашего автопарка, закупку новых компьютеров, повышение энергоэффективности. Несмотря на существенное повышение учетной ставки НБУ (до 17%), наши бумаги не теряют привлекательности", - цитируется в сообщении ПАО первый заместитель генерального директора по финансовым вопросам "Укрпошты" Александр Чернявский.

Процентный доход для акций серий "А", "В" и "С" устанавливается в размере 19% годовых, проценты по облигациям рассчитываются в соответствии с процентными периодами, которые составляют 91 календарный день, а процентный доход рассчитывается на одну облигацию.

Процентный доход для серии "А" на 1-4 процентные периоды и серии "В" на 1-6 процентные периоды составляет 4 736,99 грн на одну облигацию, для серии "С" на 1-8 процентные периоды - 4 736,99 грн на одну облигацию.

Облигации "Укрпошты" выпущены сериями "А", "В" и "С" общей стоимостью 600 млн грн в количестве 6000 шт. и номинальной стоимостью одной облигации в 100 тыс. грн. В частности, объем серии "А" составляет 150 млн грн, серии "В" – 200 млн грн, серии "С" – 250 млн грн.

Облигации серии "А" находятся в обращении по 16 ноября 2020 включительно, серии "В" - по 16 мая 2022 включительно, серии "С" - по 13 ноября 2023 включительно.

Как сообщалось, решение об эмиссии облигаций "Укрпошты" приняло Министерство инфраструктуры 21 сентября 2017 года.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

ПАО "Укрпошта" в январе-сентябре 2017 года получило 415,5 млн грн чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности, тогда как за аналогичный период 2016 года получило чистую прибыль в размере 6,954 млн грн. Его чистый доход за указанный период вырос на 15,6% - до 3,697 млрд грн.

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