Совет по финансовой стабильности не выявил угроз со стороны криптовалют, биткойн дорожает

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) не видит угроз со стороны криптовалют для глобальной финансовой системы в краткосрочной перспективе.

"Первоначальная оценка FSB - это то, что в настоящее время криптовалюты не несут в себе рисков для мировой финансовой стабильности", - говорится в докладе, опубликованном председателем FSB Марком Карни в преддверии встречи глав финансовых ведомств стран G20 в Буэнос-Айресе.

"Отчасти это связано с тем, что рынок криптовалют является мелким относительно финансовой системы. Даже на недавнем пике совокупная капитализация криптовалют составляла менее 1% мирового ВВП", - отметил М.Карни, также возглавляющий Банк Англии.

После публикации доклада FSB в понедельник курс биткойна подскочил сразу на $1000, до внутридневного максимума в $8702,47, однако затем сократил рост. К закрытию сессии стоимость биткойна увеличилась на 2,8%, до $8424,34.

Саммит G20 может стать поворотным пунктом для рынка криптовалют на фоне призывов инвесторов к принятию глобального координированного подхода к регулированию этого рынка.

"Представители стран G20 должны использовать саммит, чтобы разработать соглашение о принятии общих регулирующих положений для рынка криптовалют, - цитирует MarketWatch главного исполнительного директора deVere Group Найджела Грина. - Сделав это, они позволят своим государствам остаться в истории на правильной стороне".

Капитализация рынка криптовалют с начала марта сократилась на $140 млрд на фоне регулятивных ограничений, а также ужесточения рекламы сектора.

В выходные стало известно, что сеть микроблогов Twitter запретит рекламу, связанную с криптовалютами, в том числе рекламу первичных размещений токенов (Initial Coin Offerings, ICO) и криптовалютных кошельков по всему миру.

Ранее об аналогичных шагах объявили Facebook и Google.

Вслед за публикацией доклада FSB подорожали и другие криптовалюты, помимо биткойна. Так, эфир вырос в цене на 0,9%, Bitcoin Cash - на 4%, Litecoin - на 2,1%, Ripple - на 4,3%.

М.Карни в своем докладе, однако, предупредил, что в дальнейшем нельзя исключать сложностей с рынком криптовалют.

"Более широкое использование и увеличение взаимосвязи криптовалют без существенного улучшения управления, надежности рынка и устойчивости к угрозам кибербезопасности, могут создать риски для финансовой стабильности", - заявил он.

Во вторник курс биткойна прибавляет в цене 0,3%, свидетельствуют данные CoinDesk.