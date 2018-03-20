Экономика

11:02 20.03.2018

Совет по финансовой стабильности не выявил угроз со стороны криптовалют, биткойн дорожает

Совет по финансовой стабильности не выявил угроз со стороны криптовалют, биткойн дорожает

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) не видит угроз со стороны криптовалют для глобальной финансовой системы в краткосрочной перспективе.

"Первоначальная оценка FSB - это то, что в настоящее время криптовалюты не несут в себе рисков для мировой финансовой стабильности", - говорится в докладе, опубликованном председателем FSB Марком Карни в преддверии встречи глав финансовых ведомств стран G20 в Буэнос-Айресе.

"Отчасти это связано с тем, что рынок криптовалют является мелким относительно финансовой системы. Даже на недавнем пике совокупная капитализация криптовалют составляла менее 1% мирового ВВП", - отметил М.Карни, также возглавляющий Банк Англии.

После публикации доклада FSB в понедельник курс биткойна подскочил сразу на $1000, до внутридневного максимума в $8702,47, однако затем сократил рост. К закрытию сессии стоимость биткойна увеличилась на 2,8%, до $8424,34.

Саммит G20 может стать поворотным пунктом для рынка криптовалют на фоне призывов инвесторов к принятию глобального координированного подхода к регулированию этого рынка.

"Представители стран G20 должны использовать саммит, чтобы разработать соглашение о принятии общих регулирующих положений для рынка криптовалют, - цитирует MarketWatch главного исполнительного директора deVere Group Найджела Грина. - Сделав это, они позволят своим государствам остаться в истории на правильной стороне".

Капитализация рынка криптовалют с начала марта сократилась на $140 млрд на фоне регулятивных ограничений, а также ужесточения рекламы сектора.

В выходные стало известно, что сеть микроблогов Twitter запретит рекламу, связанную с криптовалютами, в том числе рекламу первичных размещений токенов (Initial Coin Offerings, ICO) и криптовалютных кошельков по всему миру.

Ранее об аналогичных шагах объявили Facebook и Google.

Вслед за публикацией доклада FSB подорожали и другие криптовалюты, помимо биткойна. Так, эфир вырос в цене на 0,9%, Bitcoin Cash - на 4%, Litecoin - на 2,1%, Ripple - на 4,3%.

М.Карни в своем докладе, однако, предупредил, что в дальнейшем нельзя исключать сложностей с рынком криптовалют.

"Более широкое использование и увеличение взаимосвязи криптовалют без существенного улучшения управления, надежности рынка и устойчивости к угрозам кибербезопасности, могут создать риски для финансовой стабильности", - заявил он.

Во вторник курс биткойна прибавляет в цене 0,3%, свидетельствуют данные CoinDesk.

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