Экономика

19:11 19.03.2018

ФГИ снял с торгов блокпакеты "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблнерго"

ФГИ снял с торгов блокпакеты "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблнерго"

Фонд государственного имущества (ФГИ) отменил торги по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго", назначенные соответственно на 20 марта на "Украинской бирже" и на 30 марта на ПФТС, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Фонде.

По его словам, принято решение продавать эти пакеты согласно вступившему недавно в силу обновленному закону о приватизации.

Информацию о снятии блокпакетов с торгов подтвердили еще два других источника.

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Как сообщалось, ФГИ в конце февраля объявил о выставлении на продажу на биржевых торгах 25% акций "Одессаоблэнерго" по стартовой цене 149,081 млн грн и "Сумыоблэнерго" за 106,275 млн грн. "Украинская биржа" уже успела получить от претендентов на блокпакет акций "Одессаоблэнерго" необходимые для участия в аукционе гарантийные взносы.

В августе прошлого года Фонд не смог продать 25%-ые пакеты "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго", которые выставлялись по стартовой цене соответственно 631,3 млн грн и 370,32 млн грн из-за отсутствия заявок.

На днях прошло первое заседание обновленной Рабочей группы по приватизации под председательством министра Кабинета министров Александра Саенко, на котором ее участники договорились сформировать основные критерии отбора и обновить уже на следующее заседание перечень ключевых предприятий для приватизации в 2018 году.

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