Экономика

18:52 19.03.2018

Постепенное открытие навигации по Днепру начнется с 20 марта

Постепенное открытие навигации по Днепру начнется с 20 марта

Навигация по реке Днепр будет постепенно открываться с 20 марта 2018 года, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

По ее данным, речь об этом шла 19 марта в ходе совещания председательством заместителя Министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, по открытию навигации на реке Днепр в 2018 году, в котором приняли участие представители министерства Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, ГУ "Госгидрография", ГП "АМПУ", "Классификационное общество Регистр судоходства Украины".

Участники совещания рассмотрели готовность шлюзов и внутренних водных путей на Днепре к открытию навигации и определили даты открытия навигации.

"Учитывая сложные погодные условия, Министерство инфраструктуры с пониманием относится к нуждам бизнеса и с 20 марта начинает постепенное открытие навигации с нижнего каскада Днепра (Каховский, Запорожский шлюз)", - отметил Ю.Лавренюк.

По результатам совещания определены следующие даты открытия и закрытия навигации на судоходных гидротехнических сооружениях: Каховский шлюз – 20 марта – 5 декабря, Запорожский – 20 марта – 4 декабря, Днепродзержинский шлюз – 27 марта – 22 ноября, Кременчугский шлюз – 27 марта – 22 ноября, Каневский шлюз – 2 апреля – 15 ноября, Киевский шлюз – 2 апреля – 15 ноября 2018 года.

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