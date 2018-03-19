Экономика

18:08 19.03.2018

Южанина зарегистрировала в Раде законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

Южанина зарегистрировала в Раде законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ), который ранее критиковало Министерство финансов.

Согласно информации на парламентском сайте, текст законопроекта №8157 пока отсутствует.

Как сообщалось, глава парламентского комитета в декабре 2017 года презентовала концепцию НБФБ, альтернативную правительственным предложениям о создании Службы финансовых расследований (СФР). Концепция предполагает введение в подследственность предлагаемого правоохранительного органа присвоение, растрату и завладение государственными средствами, мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС), а также расследование фиктивного предпринимательства, нецелевого использования госсредств, уклонение от уплаты налогов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выступал в поддержку идеи создания НБФБ. В то же время премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на необходимости создания СФР.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Требование вернуть возмещение экспортного НДС на масличные нарушает достигнутый компромисс - Южанина

Принятие законопроекта о Нацбюро финбезопасности прекратит преследование добросовестных субъектов хозяйствования – Южанина

Литовская делегация прибудет в Украину 19-20 февраля для обсуждения законопроекта о НБФБ

ЕК рассмотрит законопроект о Нацслужбе финбезопасности в І кв.-2018

Южанина раскритиковала озвученную ранее оценку потерь бюджета от налога на выведенный капитал в 80 млрд грн

Акцент в работе Нацбюро финансовой безопасности следует сделать на обработке больших массивов информации - Южанина

Южанина выступает за сохранение акцизов на ликеро-водочные изделия в 2018г

Южанина призвала зарегистрировать законопроект о налоге на выведенный капитал

Профильный комитет Рады работает над законопроектом, который комплексно решит проблему нерастаможенных авто

Южанина опровергла информацию о намерении инициировать отставку главы Минфина Данилюка

ПОСЛЕДНЕЕ

Mitsubishi открыла первые быстрые зарядные станции в Киеве, Днепре и Харькове

Постепенное открытие навигации по Днепру начнется с 20 марта

Украина в 2017г экспортировала мягкую ягоду на $66,5 млн

"Метинвест" в 2017г нарастил чистую прибыль более чем в 5 раз

Шансы "Газпрома" эффективно отменить решение Стокгольмского арбитража объективно невелики

"Метинвест" объявил о выкупе евробондов-2021 и выпуске новых ценных бумаг

Tractebel Engineering подтвердила возможность строительства больших СЭС в зоне ЧАЭС

"Метинвест" провел через три своих ГОКа одобрение сделок о привлечении или рефинансировании на сумму до $8 млрд

Fitch подтвердило рейтинги "Укрзализныци" на уровне "CCC"

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,42 грн/$1

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА