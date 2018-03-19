Южанина зарегистрировала в Раде законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ), который ранее критиковало Министерство финансов.

Согласно информации на парламентском сайте, текст законопроекта №8157 пока отсутствует.

Как сообщалось, глава парламентского комитета в декабре 2017 года презентовала концепцию НБФБ, альтернативную правительственным предложениям о создании Службы финансовых расследований (СФР). Концепция предполагает введение в подследственность предлагаемого правоохранительного органа присвоение, растрату и завладение государственными средствами, мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС), а также расследование фиктивного предпринимательства, нецелевого использования госсредств, уклонение от уплаты налогов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выступал в поддержку идеи создания НБФБ. В то же время премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на необходимости создания СФР.