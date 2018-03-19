"Украинская биржа" в 2017г увеличила чистый убыток на 24,7%

Фондовая площадка "Украинская биржа" (УБ, Киев) по итогам деятельности в 2017 году получила 2,735 млн грн чистого убытка, что на 24,7% больше, чем за 2016 год.

Такие данные приведены в сообщении биржи в системе раскрытия информации НКЦБФР о проведении 20 апреля общего собрания акционеров.

Основные средства УБ к концу 2017 года составляли 1,108 млн грн, что на 30,75% меньше, чем в 2016 году. В то же время в целом активы биржи возросли на 21,3% - до 46,931 млн грн, в том числе денежные средства и их эквиваленты – на 42,9%, до 38,386 млн грн.

Уставный капитал биржи не изменился и составляет 25 млн грн, в то же время собственный капитал удержался выше норматива (25 млн грн для фондовой биржи, осуществляющей клиринг и расчеты) – на уровне 27,392 млн грн.

Текущие обязательства возросли почти в 2 раза – до 19,539 млн грн.

Как сообщалось, фондовая площадка по итогам января-сентября 2017 года увеличила чистый убыток в 3,6 раза - до 4,959 млн грн, в результате чего ее собственный капитал за девять месяцев опустился ниже нормативного уровня - до 23,913 млн грн.

Закон "О ценных бумагах и фондовом рынке" определяет, что объем уставного капитала фондовой биржи должен составлять не менее 15 млн грн, тогда как размер собственного капитала фондовой биржи, осуществляющей клиринг и расчеты, - не менее 25 млн грн.

УБ учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС. Торги она начала в марте 2009 года и первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.