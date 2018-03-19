Экономика

16:15 19.03.2018

Словацкая логистическая компания готова выступить концессионером Ужгородского аэропорта

Логистическая компания Vedecko-vyskumna, A.C. (Словакия) заинтересована в восстановлении полноценной работы Международного аэропорта "Ужгород".

Как сообщила пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации, ее глава Геннадий Москаль провел встречу с руководством Vedecko-vyskumna, A.C., которую, как отмечается в сообщении, привел в Закарпатье бывший народный депутат Украины Сергей Мошак.

В ходе встречи председатель ОГА напомнил, что после окончания соответствующего межгосударственного соглашения между Украиной и Словакией аэропорт обслуживает воздушные суда только в режиме прямой видимости.

"Поскольку установленное в Ужгороде оборудование "Украэроруха" устаревшее и не отвечает требованиям Евросоюза, надежд на повторное подписание межгосударственного соглашения между Украиной и Словакией практически нет. Поэтому наиболее оперативный запуск полноценной работы аэропорта возможен в случае взятия его в концессию компанией из стран ЕС. Единственное условие Закарпатской ОГА и облсовета для концессионеров в случае успешного решения вопроса - это восстановление регулярного авиасообщения между Ужгородом и Киевом", - говорится в сообщении.

Как отметил в свою очередь президент словацкой компании Роберт Спишак, если проект удастся реализовать, то на начальном этапе она готова запустить еженедельно три рейса - на Братиславу, Ужгород, Киев, а в дальнейшем ввести авиасообщение Ужгорода с Будапештом, Веной, Прагой, а также курортами Турции, которые очень популярны в период отпусков.

Стороны договорились действовать таким образом: логистическая компания за свой счет проведет независимую экспертизу Ужгородского аэропорта, чтобы объективно оценить его техническое состояние и балансовую стоимость, после чего направит письмо в областной совет с просьбой предоставить аэропорт в концессию (при этом отдавать в концессию взлетно-посадочную полосу нельзя - это запрещает украинское законодательство). Окончательное решение будет принимать большинство депутатского корпуса областного совета.

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