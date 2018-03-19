Требование вернуть возмещение экспортного НДС на масличные нарушает достигнутый компромисс - Южанина

Принятие законопроекта №7403-2, которым возвращается возмещение НДС при экспорте сои и рапса, нарушает достигнутые договоренности между производителями и переработчиками, считает председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Украины фракции партии "Блок Петра Порошенко" Нина Южанина.

"При рассмотрении изменнений к Налогвому кодексу и изменений, за которые голосовали 21 декабря, были приняты компромисные нормы, о которых договорились производители и переработчики. Поднимая вопрос о рассмотрении лишь одной стороны, вы нарушаете свобственные договоренности", - обратилась она к инициаторам законопроекта №7403-2 на согласительном совете руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады в понедельник.

Народный депутат подчеркнула, что законопроект будет рассмотрен Комитетом в рамках действующего законодательства в порядке очередности после включения его в повестку дня восьмой сессии Рады.

Как сообщалось, правками в Налоговый кодекс Украины на 2018 год предусмотрена временная отмена возмещения НДС при экспорте соевых бобов с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года, рапса - с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

При этом аграрии требуют от Верховной Рады рассмотреть и поддержать во вторник, 20 марта, законопроект №7403-2, которым возвращается возмещение НДС при экспорте сои и рапса, угрожая бессрочным блокировкой автомагистралей по всей стране.