Экономика

13:49 19.03.2018

Цены на нефть сократили падение

Цены на нефть сократили падение

Нефть основных марок частично компенсировала падение в ходе торгов в понедельник, однако участники рынка продолжают с опасением следить за ростом добычи в США.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:21 кв в понедельник опустилась на $0,13 (0,2%) - до $66,08 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,22 (0,35%) - до $62,12 за баррель.

Как стало известно из сообщения нефтесервисной компании Baker Hughes в пятницу, число действующих установок по добыче нефти в США на прошлой неделе выросло на 4 единицы, до 800 штук. Рост показателя стал седьмым за последние восемь недель.

Также на прошлой неделе Минэнерго США отчиталось о новом историческом рекорде нефтедобычи и об увеличении запасов нефти. Активное наращивание производства на сланцевых месторождениях Штатов нивелирует усилия стран ОПЕК и России по сокращению предложения топлива на мировом рынке и может привести к необходимости продления соглашения о снижении добычи, которое истекает в конце этого года.

Россия готова обсуждать такую возможность в ходе ежегодной встречи ОПЕК+ в июне, заявил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью агентству Bloomberg. Когда придет время сворачивать соглашение, делать это стоит постепенно, добавил он.

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