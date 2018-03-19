"Донбассэнерго" в 2017г получило чистую прибыль 57,3 млн грн

ПАО "Донбассэнерго" в 2017 году получило чистую прибыль 57,313 млн грн, тогда как 2016 год компания завершила с чистым убытком 45,214 млн грн, свидетельствуют данные в повестке собрания акционеров, назначенного на 24 апреля.

Акционеры рассмотрят три варианта решения по распределению чистой прибыли за прошлый год с выплатой дивидендов в размере 30%, 50% и 75%.

В повестку также включены вопросы по согласованию заключения договоров на продажу 3,566 млрд кВт-ч электроэнергии на сумму около 9,252 млрд грн (с НДС) и покупку 2 млн тонн угля марок А и Т на сумму до 6,803 млрд грн (с НДС). Основной поставщик угля – ООО "Энерготрейдинг" (Николаевка).

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Как сообщалось, "Донбассэнерго" в составе Славянской ТЭС в 2017 году сократило производство электроэнергии на 21,7% (на 649,441 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 2 млрд 341,881 млн кВт-ч.

"Донбассэнерго" в 2016 году снизило чистый убыток в 4,2 раза (на 145,01 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 45,214 млн грн, чистый доход – на 25% (на 1 млрд 333,5 млн), до 4 млрд 6,284 млн грн, тогда как валовая прибыль возросла на 20,4% (на 279,669 млн грн) – до 1 млрд 649,025 млн грн.

"Донбассэнерго" эксплуатирует и Славянскую и Старобешевскую ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт. В конце марта 2017 года компания заявила об утрате контроля над работой Старобешевской ТЭС, которая находится на оккупированной территории Донбасса.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, в настоящее время – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный).