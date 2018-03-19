Экономика

12:56 19.03.2018

Шебелинский ГПЗ за 2 мес. снизил переработку на 3,6%

Шебелинский ГПЗ за 2 мес. снизил переработку на 3,6%

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) в январе-феврале 2018 года снизил переработку нефтяного сырья на 3,6% (на 3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 80.3 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в феврале 2018 года переработка ГПЗ составила 38,3 тыс. тон, что соответствует показателю февраля-2017.

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В январе-феврале текущего года завод снизил производство бензина на 10,7% (на 2,5 тыс. тонн) – до 20,9 тыс. тонн, мазута – на 12,1% (на 0,7 тыс. тонн), до 5,1 тыс. тонн, но увеличил выпуск дизтоплива на 2,5% (на 0,4 тыс. тонн) – до 16,5 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ГПЗ в январе-феврале-2018 составила 48,2% против 50% за два месяца 2017 года.

Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2017 году снизил переработку нефтяного сырья на 0,7% (на 3,7 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 493,5 тыс. тонн. Загрузка его мощностей составила 49,4% против 49,7% в 2016 году.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

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